沖合で津波が実際に観測されました。北海道の浦河沖50キロ、青森東方沖50キロ、岩手沖60キロ、岩手宮古沖、宮城沖50キロ、宮城金華山沖、気仙沼広田湾沖、宮城牡鹿沖、福島沖50キロの海上で津波が観測されました。津波が確かに発生している証拠です。津波が高速で沿岸に迫っています。津波は陸地へ近づくにしたがって、さらに高くなります。沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や津波避難ビルに指定された建物など安全な場所へ