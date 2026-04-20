きょう（20日）午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。現在、津波警報が発表されています。筑波大学・八木勇治教授の解説です。「プレート間地震と考えられる」筑波大学 生命環境系八木勇治 教授:この地域では、太平洋プレートが日本の下に沈み込んでるわけですが、今回の地