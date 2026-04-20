ラウンドワンジャパンは27日から7月26日の期間、ナルミヤ・インターナショナルが展開するブランドキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボキャンペーンを実施する。【写真】人気キャラが勢ぞろい！コラボメニュー限定ノベルティ全国のボウリングとカラオケ92店舗でコラボメニューを、スポッチャ併設店舗ではコラボポップコーンと、ドリンクとアイスを選んで自分だけのドリンクが作れるアレンジドリンクを販売。各店