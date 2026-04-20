タレントのマツコ・デラックス（53）が20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、学校給食について考えを示した。福岡市は今月から、市立中学校などの給食で、牛乳の代わりに、月に1回は緑茶など別の飲料を提供する取り組みを始めた。牛乳が「和食と合わない」という意見がきっかけという。マツコは「献立に盾突こうなんて思わなかったわよね。出されたものをいただき…」とコメント。「でも子供の中に