午後4時53分ごろ、三陸沖で発生した地震について、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか、気象庁が精査していることが関係者への取材でわかりました。先ほど午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する地震がありました。震源は三陸沖で、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。この地震について気象庁は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか、精査を始め