元乃木坂４６でタレントの衛藤美彩（３３）が、長男（４）とミュージカル「メリー・ポピンズ」（東急シアターオーブ）を鑑賞した。インスタグラムのストーリーズで「息子と感激してきました。メリーポピンズの世界に引き込まれ楽しく、あっという間に終わりました」とポスターの前で自撮りした写真をアップ。すっぴんに近い薄化粧に、ブルーのストライプのシャツかシャツワンピースが肩肘はらず、好感度の高い雰囲気だ。衛