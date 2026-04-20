武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は3日目を終えた。準決11Rは切り替えて内を突いた浅井康太（41＝三重）が、逃げ切りを狙った真杉匠をかわして1着。決勝へと駒を進めた。「道中重たい感じはあったが、だいぶいい感触をつかめている。真杉君とは一緒に練習したこともあって…。彼に悔しい思いをさせることができて良かったです」浅井らしい形の“恩返し”だったようだ。