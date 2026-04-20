東北地方で最大震度5強を観測した地震で、午後5時32分に岩手県久慈港で70センチの津波を観測しました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子午後5時21分には宮古で40センチの津波を観測しています。また、釜石、大船渡でも観測中です。（ANNニュース）