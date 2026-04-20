東北地方で最大震度5強を観測する地震がありました。この地震の影響で、北海道太平洋沿岸中部と岩手県に津波警報が出ています。【映像】地震＆津波の最新情報気象庁によりますと、午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が起きました。地震の規模を示すマグニチュードは7.5で、深さは10キロと推定されています。この地震の影響で、津波警報が北海道太平洋沿岸中部と岩手県に出ています。津波注意報は北海道太