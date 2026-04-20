4月19日に投開票された愛知県あま市長選挙で、新人候補が自民と維新が推薦する現職を破って初当選を果たしました。あま市長選挙は、元市議の新人で連合愛知の推薦を受ける八島堅志さん(39)が、自民・維新が推薦した現職の村上浩司さん(63)を破り、当選しました。八島さんは、選挙戦で市営の乗り合いタクシーを導入することなどを公約に掲げ、支持を広げました。FNN世論調査によりますと、高市内閣の支持率は70.2％と