欧州サッカー欧州サッカー、イングランド1部ブライトンに所属するMF三笘薫が決めた超絶ゴールの反響が拡大している。現地18日のトッテナム戦（2-2）で叩き込んだボレー弾に英記者や味方からは感嘆の声が漏れた。前半に途中出場した三笘は0-1で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスにファーサイドで反応。左足で直接合わせたボレーシュートを豪快に突き刺し、今季リーグ3点目となる同点弾を奪った。難易度の