4月19日現在、ヤクルトは14勝5敗で、2位の阪神に0.5ゲーム差ながら首位に立っている。前評判が最悪だったヤクルトが快進撃を続けており、大きな話題となっている。「今季の開幕前におこなわれた評論家による順位予想では、9割近くがヤクルトをセ・リーグの最下位と予想してました。なぜなら、毎年のように『トリプル3（打率3割、30本塁打、30盗塁）』を達成していた主軸の山田哲人内野手は、当時の面影がまったくなく、リード