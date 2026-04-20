第20回巨人軍 昔、アルバイト先の先輩Tさんが大の巨人ファンで、出勤しての第一声は「昨日、いい試合でしたねえ〜」などと、前日の巨人戦の感想を伝えるのが恒例だった。 Tさんは仕事中とにかく基本不機嫌で、アルバイト全員がTさんの気分によって、その一日が良い日なのか悪い日なのかが決まっていた。 それくらいTさんは幅を利かせていて、恐ろしい存在だった。 アルバイトが辞めるだいたいの理由が、