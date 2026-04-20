イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで活躍した元イングランド代表ＦＷウェイン・ルーニー氏が、リーグ優勝のピンチを迎えたアーセナルのサポーターに苦言を呈した。リーグ首位を走ってきたアーセナルは１９日、２位・マンチェスター・シティーとの大一番に１―２で敗れた。１試合消化試合が少ないマンチェスターＣに勝ち点３に迫られ、残り５試合となった今季も優勝は風前のともしびとなってきた。