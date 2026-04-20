暖かい日が増え、装いに軽やかさや爽やかさを意識したい今の時季。全身のアイテムを新調するとなると、ハードルが高く感じることも……。そこで頼りになるのが、1点投入で鮮度高まる差し色アイテムです。おすすめは「ブルー」で、涼しげな印象をプラスしながら大人コーデにもなじみやすいのが魅力。今回はブルーアイテムを上手に取り入れた、40・50代が真似しやすいお手本コーデを紹介します。 シ