料理研究家のリュウジさんが2026年4月20日にXを更新し、自身に対するアンチの心理を分析した上で、「そのままでいてください」とメッセージを伝えた。この投稿がSNS上で注目を集めている。「リュウジさん心広い...」「めっちゃ大人や」リュウジさんは20日、リュウジさんのアンチが家族にいるという投稿を引用リポストした上で、「僕は自分のアンチ研究家でもある」などと反応。アンチの心理について「『そこそこ有名人の癖に自分の