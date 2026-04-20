香川ファイブアローズのホームゲームの観客席（あなぶきアリーナ香川2025年9月） プロバスケットボールB3・香川ファイブアローズの、2025-26シーズンのホームゲーム来場者数が、クラブ史上最多の6万451人となりました。 同シーズン、B3リーグで唯一、来場者数6万人を超えました。 香川ファイブアローズは「プレーオフ優勝に向けて、バ