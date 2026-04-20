阪急電鉄京都本線の長岡天神駅西地区市街地再開発（京都府長岡京市天神）において、長岡京市は権利者との合意形成や事業実施計画の策定を支援する業者に、都市計画コンサルタントのアール・アイ・エー（東京都）大阪支社を公募型プロポーザルで選んだ。地元では2025年11月に再開発準備組合が設立されており、アール・アイ・エー大阪支社は市、準備組合とスクラムを組んで事業を推進する。【こちらも】大阪ガス、米国産バイオメタ