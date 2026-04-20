東京株式市場は、歴史的な転換点を迎えている。高市早苗政権の経済政策「サナエノミクス」への期待から始まった今春の相場は、3月のイラン紛争勃発による一時的な冷え込みを乗り越え、日経平均株価はいまや未踏の6万円大台を目前に捉えている。【こちらも】日経平均やSP500が新高値更新、それでも恐怖指数が上昇しない3つの理由とは4月8日の停戦合意を経て、市場は中東情勢の緊迫を単なるリスクから「防衛の産業化」という収益