日々の買い物で感じる値上げは、単なる家計の圧迫にとどまらない。食卓の中身そのものが変わり始めている。健康を支えるはずの食事が、経済状況によって左右される現実が、調査データから浮かび上がった。株式会社サルベストロールジャパンが、世帯年収850万円以下で自炊を行う20〜60代の既婚・同居世帯を対象に実施した調査によると、食料品の価格上昇を実感している人は95.9％に達した。内訳は強く実感しているが74.0％、や