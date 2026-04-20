歌手の中島美嘉の自撮りショットが話題を呼んでいる。２０日にインスタグラムで「本日のメイク」とだけつづると、自撮りショット２枚を公開。深い色味のメイクに煌びやかなジュエリーをまとったゴージャスなスタイルと、ピンクメイクにブラックの冠をつけたダークなスタイルになっている。この投稿にファンからは「美嘉ちゃん最高ですーー！！そしてどちらも美しいです」「豪勢なファッションも素敵です」「世界観がどストラ