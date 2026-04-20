自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE | イニスフリー」が、ディズニー＆ピクサーの「トイ・ストーリー」とコラボレーション。ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、人気キャラクターをあしらったコスメが数量限定で発売されます！ INNISFREE ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」コスメ 発売日：2026年5月1日（金） 自然主義アクティブスキン