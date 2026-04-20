西頓邱三村墓地の発掘現場。（済南＝新華社配信）【新華社済南4月20日】中国山東省の済南市考古研究院はこのほど、同市ハイテク産業開発区西頓邱三村墓地の発掘調査が完了したと発表した。2千平方メートルを発掘し、墓121基を発見した。多くは清代中・後期の墓で漢、宋、元、明各時代の墓も含まれる。形式は磚室（せんしつ、磚＝れんが）墓、磚椁（せんかく）墓、土坑竪穴墓、土洞墓などで、陶壺や銅鏡、磁碗（わん）、磁罐（