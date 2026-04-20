◇男子バスケ 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ(5月1日〜17日)SVリーグ男子は19日にレギュラーシーズンが終了。5月1日から行われるチャンピオンシップの組み合わせが決定しました。リーグ戦上位6クラブが進出するチャンピオンシップは、3試合のうち先に2勝したチームが勝ち上がるトーナメント形式で開催。レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪をはじめ、2位の大阪ブルテオン、3位のジェイテクトSTINGS愛知、4