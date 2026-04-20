気象庁によりますと午後5時52分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。岩手・久慈港では午後5時34分に0.8メートル。岩手宮古では午後5時22分に0.4メートル。青森・八戸港では午後5時44分に0.3メートル。北海道・浦河では午後5時46分に0.2メートル。津波警報が発表されている青森・むつ小川原港では午後5時33分に第1波を観測した後、午後5時52分現在、高さは観測中。津波警報が発表されている岩手大船渡では午後5時21分