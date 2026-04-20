7人組グループ・WEST.の中間淳太が、自身のルーツがある台湾の観光ガイドブック『中間淳太の満福台湾ガイド』（講談社）を20日に発売する。台湾で育ち、台北市の観光アンバサダーも務める中間が、タイトル、本の構成案から取材先のセレクトやデザインの打ち合わせまで、ほぼすべての工程に参加。同書へのこだわりはもちろん、台湾にルーツを持つ自身だからこそ感じるパーソナルな部分まで、合同取材でじっくり語った。【写真】故