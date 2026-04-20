6人組グループ・SixTONESが出演するTBS系バラエティー『6SixTONES（シックスストーンズ）』（後8：54）第3弾が29日に放送される。今回、ゲストに嵐・二宮和也の出演が決定。二宮×SixTONESの“仲良くなろう旅”を届ける。【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONESデビュー６周年を迎えた６人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ