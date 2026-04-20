4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』3話の放送に先駆け、「【恋愛病院】みんなで石丸伸二の恋を見守る会！女子だけの鑑賞会【藤井サチ&井上咲楽&岩田明子&黒岩里奈&池田陽花」が開催された。【映像】婚約破棄された岩田明子の当時『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してき