大相撲の放駒部屋（東京・足立区）で２０日、白神嶺治（２３）が師匠の放駒親方（元関脇玉乃島）とともに入門会見を行った。初土俵を目指す夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査を受検する。脱サラで関取を目指す。北海道札幌市出身で父が指導者のため幼少時から相撲に親しみ、中学から石川に相撲留学。金沢市立工、東洋大と強豪で競技を続け、卒業後は故郷で父の経営する土木会社で働いていた。今年１月に「大