女優の夏木マリ（73）が19日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、パーカッショニストの斉藤ノヴ（75）との結婚生活について語った。2007年に交際を始め、11年5月に婚姻届を提出。当時夏木は59歳、斉藤は60歳の熟年婚として話題になった。番組にVTR出演した親友の世界的ウィッグメーカー・柳瀬高光氏は「ラブラブなんですよ。高校生が付き合いたてですか？みたいな」と2人の仲の良さを表現