20日16時53分頃、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が発生、北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出たことを受け、17時17分頃、高市早苗総理は、被害状況の把握や救命救助などの対応に当たっていると説明した。【映像】「急ぎ足」の高市総理急ぎ足で報道陣の前に現れた総理は、「16時53分頃、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で最大震度5強の強い揺れを観測しました。また、岩手県、北海道太