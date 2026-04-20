元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。3カード連続の負け越しとなった日本ハムで気になった点を指摘した。チーム本塁打は12球団ダントツの33本を放っているが、岩本氏は「打つ方ではなく目立ったのがエラー」と説明した。16日のロッテ戦（ZOZOマリンスタジアム）では5失策。だが、岩本氏は「マリンで風や雨に降られて空中イレギュラーでエラーになるとか。でも僕が気になったのは