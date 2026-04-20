地震による物流への影響です。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子ヤマト運輸は北海道と東北地域で避難を優先するためにドライバーの集荷や配送を一時停止している地域があります。佐川急便も津波警報が出ている北海道と東北地方の沿岸で集配を停止しています。日本郵便は状況を確認中です。（ANNニュース）