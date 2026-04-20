東北地方で発生した最大震度5強の地震を受け、東北新幹線は東京から新青森の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。秋田新幹線も運転を見合わせています。（ANNニュース）【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子