新たに青森・八戸港でも津波到達が観測されました。岩手県の久慈港で午後5時34分80cm。岩手県の宮古で午後5時22分40cm。新たに青森県の八戸港で午後5時44分30cm、午後5時46分に北海道の浦河で20?を観測しました。小川原港、大船渡、釜石では、第1波が到達し、引き続き津波を観測中ですが、今後さらに高い津波が来ると予想されます。第1波を観測してから最大波が到達するまで数時間かかることがあります。画面に表示された津