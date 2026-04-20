アルバム『ARIRANG』が問いかけた「自分たちは何者か」という命題を、BTSは東京ドームに刻みつけた。2026年4月17日、『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』の初日。世界34都市、全85公演を巡るグループ史上最大規模のツアーが、日本の地に降り立った瞬間だ。BTSが来日公演を行うのは約7年ぶり。兵役とソロ活動を経て完全体として再始動した7人が、日本のARMY（ファンの呼称）の前に帰ってきた。その事実だけ