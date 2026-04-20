気象庁によりますと、20日午後4時52分に三陸沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは10キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されます。 【写真を見る】地震の時は”この行動”が命を守る日頃からの備えと安全確保の具体例青森県で最大震度5強の地震発生 現在、岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸に津波警報が出されています。 突然襲ってくる地震。 気象庁は