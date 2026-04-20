北海道内に津波警報が発表されたため、一部の列車に運休・遅れが出ています。▼運転見合わせ・日高線苫小牧～鵡川間（全線、上下線）・根室線浦幌～音別間（上下線）▼遅延・根室線帯広（１５：３８）→釧路（１８：３５）浦幌～厚内駅間停車中・根室線釧路（１５：３９）→芽室（１９：１８）厚内駅停車中・特急おおぞら札幌（１３：５７）→釧路（１７：５１）浦幌駅停車中