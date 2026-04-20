守護神として期待されたディアスの苦しい投球が続く(C)Getty Imagesドジャースは現地4月19日のロッキーズ戦に6−9の逆転負け。救援陣が誤算だった。先発した佐々木朗希は3点のリードがありながらも5回3失点で降板。今季初勝利はならなかった。【動画】大谷翔平が51試合連続出塁を記録！右中間への二塁打をチェック1点リードの7回に登板したブレーク・トライネンが逆転2ランを含む3失点で逆転を許すと傷口を広げたのは8回から