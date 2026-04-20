20日午後4時53分ごろ、東北地方で最大深度5強の地震があり、北海道と青森県、岩手県の沿岸に津波警報が発表されました。気象庁によりますと、震源地は三陸沖で震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7．4と推定されます。この地震により石川県内でも珠洲市と羽咋市、宝達志水町で震度2、輪島市と津幡町で震度1の揺れを観測しました。