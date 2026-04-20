21日(火)は午前を中心に雨の降る所があるでしょう。雨のあとは黄砂が飛来しそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■青森の天気20日(月)夕方、地震が発生し、青森県階上町では最大震度5強の揺れを観測しました。大きな揺れのあった青森県では21日(火)明け方から朝に雨が降る予想です。21日(火)午後も急な雷雨にご注意ください。■21日朝は東日本・北日本中心に傘の出番これから21日(火)の朝にかけては前線が通過する予