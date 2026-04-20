震度4を記録した青森県三沢市は、市が20日午後5時8分に災害警戒本部を設置し、情報収集を急ぐとしています。ただ、5時半時点では、被害の情報は入ってきていないとしています。地震発生時には館内の2階にいたという職員は、「大きな横揺れを感じた」と話しました。市は準備ができ次第、三沢市国際交流スポーツセンター、三沢小学校、三沢市立第二中学校、木崎野小学校、堀口中学校で、避難所を開設するとしています。