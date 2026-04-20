青森県で震度5強を観測する地震が発生した影響で、東北新幹線は全線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、地震の影響で20日、停電が白石蔵王から新青森の間で発生したため、東北新幹線は東京から新青森の全線で運転を見合わせています。午後5時15分すぎ、電気設備に影響はないことが確認され、停電は解消されたということですが、運転再開のめどはいまだ立っていません。なお、上越・北陸新幹線は通常通り運転していま