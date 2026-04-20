◆米女子ゴルフツアー全米女子オープン日本予選（２０日、房総ＣＣ房総ゴルフ場＝東コース・６４１１ヤード、西コース・６３９７ヤード、ともにパー７２）米女子ゴルフツアーのメジャー、全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州・リビエラＣＣ）の日本予選が行われ、首位通過した後藤未有（大東建託）ら４人が本戦出場権を獲得した。２ラウンド、計３６ホール競技で上位４人が出場権を獲得する同予選。後藤が８