三陸沖を震源とする地震の発生を受け、総務省は20日、公式Xを通じ、「インターネット上の偽・誤情報には十分ご注意ください」と呼びかけている。【画像】その情報は正しい？ ニセ情報に注意…チェック項目「三陸沖を震源とする地震・津波に関し、SNS等のインターネット上で、科学的根拠のない言説等の真偽不明の情報が流通するおそれがあります」と注意啓発。真偽のチェック項目として、「基本」「応用」に分けて計8点を示した