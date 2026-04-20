21日のオリックス戦（ZOZOマリン、18時〜）に先発するロッテ・ジャクソンが、ストライクゾーンでの勝負をテーマに掲げた。前回登板の14日の日本ハム戦では6四死球を与えて7回4失点で黒星。「自分の長所というのは早く打者を追い込むこと。そこが思い描いたようにはできなかった」と悔やんだ。その反省を胸に、移籍後2勝目に向けて「ストライクゾーンにたくさん投げ込んでアタックしていくことを心掛ける。積極的に打者に挑戦