週明け２０日の東京外国為替市場の円相場は前営業日（午後５時）に比べて２９銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円９６〜９８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８６円９３〜９７銭で大方の取引を終えた。