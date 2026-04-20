20日午後4時53分ごろ、青森県で観測した震度5強の地震に関して、警察庁は警備第三課長を長とする「災害警備連絡室」を立ち上げました。北海道や青森県、岩手県、宮城県に対して被害情報の収集など関連情報の収集を指示しています。