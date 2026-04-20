永作博美主演のＴＢＳドラマ「時すでにおスシ！？」第３話が２１日に放送される。夫を亡くし、シングルマザーとして育てた息子が社会人となり、子育てに大きな区切りをつけた主人公・待山みなと（永作）が自分のために生きる一歩を踏み出していく物語。みなとが通う『鮨アカデミー』の堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じている。個性豊かな面々が脇を固める中、みなとが働くスーパーの同僚、アルバイトの崎田愛華を演じ