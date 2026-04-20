◇女子ゴルフ全米女子オープン日本地区予選（2026年4月20日千葉県房総CC房総東C＝6411ヤード、西C＝6397ヤード、いずれもパー72）36ホールのストロークプレーで争われ、上位4人に全米女子オープン本戦（6月4日開幕、カリフォルニア州リビエラCC）の出場権が付与された。後藤未有（25＝大東建託）が通算8アンダーの単独首位通過を決めた。2週前に開催された富士フイルム・スタジオアリス女子で優勝した呉佳晏（22＝台